Mittwoch, 25. Januar 2017



+++ PKW-Maut: Ungeachtet von Protesten aus Nachbarländern will die deutsche Regierung ein geändertes Modell der PKW-Maut auf den Weg bringen. In Brüssel wollen sich am Mittwochnachmittag Vertreter aus Österreich, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Polen, Tschechien und Ungarn treffen. Man strebe eine „gemeinsame Allianz“ gegen die deutsche Maut an.

+++ Tennis: Am zweiten Viertelfinal-Tag werden bei den Australian Open in Melbourne die restlichen Halbfinalisten ermittelt ...