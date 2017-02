Freitag, 17. Februar 2017



+++ Am zweiten Tag ihres G20-Treffens in Bonn wollen die Außenminister der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer über ihre Beziehungen zu Afrika sprechen. Außerdem werde am Freitag auch die Syrien-Krise Thema sein, kündigte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) an.



+++ Die Außenpolitik der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump steht von Freitag an im Mittelpunkt der Münchner Sicherheitskonferenz ...