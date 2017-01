Dienstag, 3. Januar 2017



+++ In New York nimmt der neue UN-Generalsekretär Antonio Guterres im UN-Gebäude seine Arbeit auf. Der Portugiese wird einen Kranz an der Gedenkmauer im Eingangsbereich des Gebäudes niederlegen. Anschließend wird er im Sekretariatsgebäude zu den Mitarbeitern sprechen.

+++ Das US-Repräsentantenhaus in Washington tritt erstmals nach der Weihnachtspause wieder zusammen. Unter anderem wird die Wiederwahl des Republikaners Paul Ryan zum Vorsitzenden der Kammer erwartet.

+++ Im österreichischen Innsbruck geht die 65 ...