Von Dani Schumacher



„Als kleines Land haben wir keinen Platz für so viele Häuser, deshalb haben wir so viele Briefkästen“, so Außenminister Jean Asselborn auf dem Höhepunkt der Lux-Leaks-Affäre im November 2014 in der Talkrunde von Anne Will.



Was als witzige Pointe gedacht war, enthält einen wahren Kern ...