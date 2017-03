(ml) - Das Rauchverbot soll hierzulande bald verschärft werden. In Zukunft soll es untersagt werden, Zigaretten auf Sportanlagen anzuzünden, wenn dort Jugendliche, die jünger als 16 Jahre alt sind, Sport betreiben. Darauf einigten sich am Dienstag die Mitglieder des parlamentarischen Gesundheitsausschusses. Mit der verschärften Regelung sollen die jungen Menschen besser vor den schädlichen Folgen des Nikotinkonsums geschützt werden. Die Maßnahme bezieht sich unter anderem auf Skateparks und Fußballplätze und gilt auch für die Zuschauer.



Rauchverbot auf Spielplätzen



Mit dem entsprechenden Gesetzentwurf wird eine EU-Tabak-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Dabei geht Luxemburg über die Anforderungen der EU-Richtlinie hinaus. Falls Kinder unter zwölf Jahren im Auto sitzen, darf während der Fahrt nicht geraucht werden.



Ähnlich verhält es sich auf den Spielplätzen. Für die elektronischen Zigaretten sollen die gleichen Regeln wie für die herkömmlichen Zigaretten gelten. Menthol-Zigaretten sollen demnächst vom Markt verbannt werden. Zudem sollen die Warnhinweise auf den Zigarettenpäckchen vergrößert werden.



Die LSAP-Abgeordnete Cécile Hemmen, die den zuständigen Parlamentsausschuss leitet, wurde zur Berichterstatterin des Gesetzentwurfs ernannt. Die insgesamt sechs Änderungsanträge, die von den Abgeordneten gebilligt wurden, werden nun an den Staatsrat für ein Zusatzgutachten weitergeleitet. Die Abstimmung im Plenum soll vor dem 2. Mai erfolgen. Die neuen Bestimmungen sollen in mehreren Etappen in Kraft treten.



