(mig) - In Luxemburg haben 9.633 wahlberechtigte Türken am Verfassungsreferendum teilgenommen. Die meisten Wähler stammen aus der Grenzregion. Das teilte die Türkische Botschaft am Dienstag auf LW-Nachfrage mit.



Daran sei nichts Ungewöhnliches, sagte der türkische Botschafter Mehmet Haluk Ilicak. Im Ausland lebende Türken hätten per Dekret das Recht, ihre Stimme in einem Wahllokal ihrer Wahl abzugeben. "Viele Wähler haben den kurzen Weg nach Luxemburg einer zweistündigen Fahrt nach Brüssel oder Straßburg vorgezogen", so Mehmet Haluk Ilicak.



In Luxemburg leben Angaben der Botschaft zufolge etwas mehr als 1.000 türkische Staatsbürger, davon 512 wahlberechtigte Türken. Wie viele von ihnen am Verfassungsreferendum teilgenommen haben, ist unklar.



Die Türken hatten die Möglichkeit, in Luxemburg zwischen dem 29. März und dem 12. April ihre Stimme abzugeben. In dieser Zeit seien Wahlbeobachter aller großen türkischen Parteien zugegen gewesen, "um sich zu vergewissern, dass alles mit rechten Dingen zugeht", so der türkische Botschafter.

Die Wahlzettel wurden nicht in Luxemburg ausgezählt, sondern an die Wahlkommission in Ankara geschickt. Über den Ausgang des Votums konnte der Botschafter demnach nichts sagen.



Die türkische Oppositionszeitung Sözcü hatte den Wahlablauf in Luxemburg kritisiert, weil weit mehr Wähler abgestimmt haben, als hier leben.