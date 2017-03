Von Christoph Bumb



Ja, es gab eine Mail aus dem Finanzministerium. Aber: Nein, er wusste davon nichts und es sei auch keine allgemeine Anordnung gewesen. Mit dieser Verteidigungslinie reagierte Finanzminister Pierre Gramegna (DP) am Mittwoch auf die Vorwürfe, wonach sein Ministerium einem Steueranwalt geraten habe, sich nicht an den Anhörungen des Untersuchungsausschusses zu den Enthüllungen der "Panama Papers" (PANA) zu beteiligen.



Am Wochenende hatte "Radio 100,7" berichtet, dass das Finanzministerium einem Geschäftsanwalt davon abgeraten habe, vor der Enquetekommission des EU-Parlaments auszusagen. Dies gehe aus einer E-Mail hervor, die dem Radiosender vorliege. Der Vorwurf stand im Widerspruch zu Aussagen von Finanzminister Pierre Gramegna, der vergangene Woche auf Nachfrage von Journalisten noch betont hatte, dass die Entscheidung über eine Teilnahme an den Anhörungen des Ausschusses allein Sache der betroffenen Personen sei.

Beamten-E-Mail ohne Wissen des Ministers



Am Mittwoch bezog Gramegna im Anschluss an eine von der CSV angefragten Sitzung der Finanzkommission im Parlament Stellung zum Sachverhalt. Er habe auf die besagten Medienberichte hin "Recherchen" angestellt, bei denen herauskam, "dass wir eine Mail von einer Anwaltskanzlei erhalten haben", räumt Gramegna ein. Die Kanzlei habe beim Ministerium angefragt, ob sie an der Anhörung des Untersuchungsausschusses teilnehmen soll. Ein Beamte, der in Steuerfragen spezialisiert ist, habe dem Anwalt eine "sehr technische Antwort" gegeben, so Gramegna.



Der betreffende Partner der Kanzlei sei ein Anwalt, der für den Staat in verschiedenen Dossiers als Rechtsbeistand und Berater tätig sei, so Gramegna weiter. Da es hier ein besonderes Vertrauensverhältnis gebe, habe der betreffende Beamte dem Anwalt ohne Rücksprache mit dem Minister geantwortet, dass dieser Anwalt "lieber nicht" vor der Enquetekommission PANA aussagen solle.

Ein "Kommentar", keine "Instruktion"



Pierre Gramegna erklärte am Mittwoch zudem, dass es sich dabei lediglich um einen "Kommentar" des Beamten gehandelt habe und nicht um eine "Instruktion" des Ministeriums. Deshalb handele es sich um eine "sehr spezielle Situation", in der ein Anwalt seinen Auftraggeber - in diesem Fall den Staat - um eine Einschätzung gebeten habe. Das Ministerium habe jedenfalls keine generelle Anweisung ausgegeben, damit sich Anwälte nicht an der Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses des EU-Parlaments beteiligen sollten.



Ebenso betonte der Finanzminister auf Nachfrage mehrmals, dass er von der E-Mail seines Beamten bis vor kurzem nichts wusste. Erst aufgrund der Presseberichte habe er "interne Recherchen" veranlasst, bei denen die Existenz der E-Mail ermittelt wurde.

Dass eine Vielzahl der eingeladenen Anwälte und Unternehmen nicht vor dem EU-Untersuchungsausschuss aussagen wollen, stößt bei EU-Abgeordneten auf Kritik. Der EU-Parlamantarier Sven Giegold sprach beim Besuch des Ausschusses in Luxemburg in der vergangenen Woche von einem "ungeheueren Vorgang". Der Grünen-Politiker verlangte Aufklärung von der luxemburgischen Regierung und schloss weitere Schritte der Enquetekommission zur Aufarbeitung der Luxemburger Rolle zu den Enthüllungen der "Panama-Papers" nicht aus.



Steueranwalt Alain Steichen im Fokus



Den Namen des betreffenden Anwalts wollte Gramegna übrigens nicht nennen. Aus gut unterrichteten Kreisen verlautet aber, dass es sich nur um den renommierten Steueranwalt Alain Steichen handeln könne. Auf Nachfrage wollte Gramegna dies weder bestätigen noch dementieren.

Alain Steichen vertritt den Luxemburger Staat unter anderem im Prozess im Fall "Fiat Finance and Trade" vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Europäische Kommission hatte hier im Jahre 2015 festgestellt, dass Luxemburg dem Unternehmen per Rulings selektive Steuervergünstigungen gewährt hatte. Steichen bzw. seine Kanzlei "Bonn Steichen & Partners" tauchen mehrmals als Vermittler in den sogenannten "Panama Papers" auf. Auch schon vor der internationalen Enthüllung war Steichen einer von vielen Anwälten, der in der Luxemburger "Panama Connection" als junger Jurist als Vermittler von Firmen in Panama fungierte.



In einer ersten Version seines Berichtes hatte "Radio 100,7" noch den Namen des Rechtsanwalts Albert Wildgen genannt. Dies wurde vom Medium allerdings umgehend widerrufen und korrigiert.

Opposition nur bedingt zufrieden



Die Opposition ist mit den Ausführungen von Gramegna nur zum Teil zufrieden. "Wir wollten Klarheit, wir haben auch Klarheit bekommen", sagte der finanzpolitische Sprecher der CSV, Gilles Roth, im Anschluss an die Dringlichkeitssitzung. Der Minister habe die Anweisung selbst nicht gegeben, wusste jedoch nichts von der betreffenden E-Mail eines seiner Mitarbeiter. Das sei schon ein "spezieller Vorgang", so Roth.



Zudem habe der Minister auf Anfrage der Opposition weder den Inhalt der E-Mail noch den betreffenden Adressat preisgegeben. "Das müssen wir zur Kenntnis nehmen", so Roth. Wenn die Regierung den Weg der Transparenz für sich in Anspruch nimmt, müsse sie jedoch auch in diesen Fragen dazu stehen. Laut Roth hätte man als luxemburgische Regierung, die das Geschäftsmodell des Landes verändern will, offener und offensiver mit dem Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments umgehen können.



Kritik und Verständnis für die Regierung



David Wagner (Déi Lénk) tut sich seinerseits etwas schwer mit der Erklärung des Finanzministers. Gramegna könne sich nicht so einfach aus der Verantwortung ziehen und auf eine nicht abgesegnete E-Mail eines Beamten verweisen. Das Problem der "Affäre" liege aber darin, dass die Aussage des Beamten hoch politisch sei und die Zweifel daran nähre, dass die Regierung in internationalen Steuerfragen wirklich für Transparenz sorgen wolle.



Für Roy Reding (ADR), seines Zeichens selbst Wirtschaftsanwalt, liegt der "wahre Skandal" schließlich in der Tatsache, dass eine E-Mail zwischen einem Anwalt und dessen Kunden überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt ist. Dem Finanzminister könne man in unter diesem Gesichtspunkt auch keine Vorwürfe machen.



DP-Fraktionschef Eugène Berger sieht ebenso wie der ADR-Abgeordnete keinen Anlass für weitere Debatten. Er verteidigt demnach nicht nur die Ausführungen seines Parteifreundes Pierre Gramegna, sondern will von sich aus schon das "Dossier" vorsorglich abschließen.

Kloer an ausféierlech Erklärunge vum Finanzminister zu #Pana: den Dossier ass zou — Berger Eugène (@BergerEugene) 8. März 2017





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.