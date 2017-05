(C./CBu) - Der Rektor der Universität Luxemburg, Rainer Klump, hat am Dienstag seinen Rücktritt erklärt. Dies teilt die Uni Luxemburg per Pressemitteilung mit.



Klump hatte die Leitung der Universität am 1. Januar 2015 übernommen. Er wird seine Karriere außerhalb des Großherzogtums Luxemburg fortsetzen, heißt es weiter. Der Aufsichtsrat und die Hochschulgemeinschaft würden ihm für sein Engagement danken und ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute wünschen.

Auch der delegierte Minister für Hochschule und Forschung, Marc Hansen (DP), dankt Klump für sein Engagement an der Spitze der Universität. In seiner Tätigkeit als Rektor habe er zur Entwicklung und Konsolidierung sowie zur internationalen Visibilität der Forschungseinrichtung beigetragen, heißt es in einer Pressemitteilung der Regierung.



Rainer Klump war als Rektor unter anderem in den jüngsten Diskussionen um die Budgetplanung der Universität in die Kritik geraten. Klump selbst hat sich zu dieser Sache bisher nicht persönlich geäußert.

