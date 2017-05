(ml) - Bildungsminister Claude Meisch weigert sich mitzuteilen, wann sein Ministerium über die finanziellen Engpässe bei der Universität in Kenntnis gesetzt wurde. "Ich bin nicht Pressesprecher der Uni", so Meisch gegenüber dem Sender 100,7. Als Regierungsmitglied stehe es ihm nicht zu, Interna aus den Diskussionen über die Haushaltsdiskussionen in die Öffentlichkeit zu tragen.

Falls man der Hochschule eine Autonomie gewähre, müsse man auch bereit sein, alle Konsequenzen davon zu tragen, so der Minister. Eine politisch gesteuerte Uni würde bedeuten, dass der Lehrstätte die Autonomie wieder entzogen werde. Der Minister geht davon aus, dass dies niemand bezwecke. Eigenen Aussagen zufolge bedauert Claude Meisch den Rücktritt des Rektors Rainer Klump. Es bleibe zu hoffen, dass die Übergangszeit nicht zu lange andauere.



Interimsrektor Ludwig Neyses: "Wir machen Fehler."

Foto: Serge Waldbillig

Nach dem Abgang von Rainer Klump richten die Verantwortlichen der Universität Luxemburg den Blick nach vorne. Seit Längerem machten Haushaltsengpässe der Hochschule zu schaffen. Diese Probleme seien auf eine Krise im Bereich des Managements zurückzuführen, räumt Interimsrektor Ludwig Neyses gegenüber dem Sender 100,7 ein.



Jede junge Organisation werde ab und zu mit derartigen Problemen konfrontiert, so Neyses: "Wir haben das Alter eines jungen pubertären Menschen und wir machen Fehler." Am Höhepunkt der Krise hatten sich der "Conseil de gouvernance" und die Beraterfirma McKinsey in die Finanzfragen eingemischt. Dadurch werde die Freiheit der Uni auf der verwaltungstechnischen Ebene eingeschränkt, gesteht Neyses ein. Die Autonomie im Bereich der Forschung sei jedoch keineswegs gefährdet. Die Uni stelle derzeit neue Haushaltsprozeduren auf, um ihre finanzielle Autonomie zurück zu erlangen.



Keine Entlassungen



Für das laufende Jahr könne man inzwischen ein ausgeglichenes Budget vorweisen. Der Haushalt für 2018 werde anhand von detaillierten Plänen aufgestellt. Den Vorwurf, das Rektorat und die Verwaltung hätten nicht rechtzeitig auf die budgetären Probleme reagiert, lässt Neyses nicht gelten.



Trotz der Konsolidierungsbemühungen stünden keine Entlassungen bevor, versichert der Interimsrektor. Zudem seien die Kurse der Studenten gewährleistet. Zeitlich begrenzte Arbeitsverträge, die nicht verlängert werden, würden insbesondere die Verwaltung betreffen.



Die Verträge der Doktoranden würden unterdessen verlängert werden. Die Dekane und die Direktoren der interdisziplinären Zentren seien darüber in Kenntnis gesetzt worden, wie viele finanzielle Mittel ihnen 2017 zur Verfügung stünden. In den kommenden Monaten soll eine Konvention zwischen der Universität und dem Fonds Belval, dem Eigentümer der Gebäude, unterzeichnet werden. In erster Linie geht es darum zu klären, wie die Betriebs- und Unterhaltskosten aufgeteilt werden.



