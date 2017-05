(ml) - Nach dem Rücktritt von Rektor Rainer Klump richten die Verantwortlichen der Universität Luxemburg den Blick nach vorne. Derzeit laufen sämtliche Bemühungen darauf hinaus, bis zur kommenden akademischen "Rentrée" im Oktober einen geeigneten Nachfolger zu finden. In seiner Sitzung am vergangenen Samstag beschloss der "Conseil de gouvernance" den Posten in der kommenden Woche international auszuschreiben. Die gesamte Belegschaft der Uni wurde bereits darüber in Kenntnis gesetzt.



Auch Luxemburger Professoren, die sich dazu berufen fühlen, die Nachfolge von Rainer Klump anzutreten, dürfen sich an der Ausschreibungsprozedur beteiligen, bestätigte der Präsident des "Conseil de gouvernance", Yves Elsen, am Montag nach einer Sitzung des zuständigen Parlamentsausschusses: "In einem vereinten Europa haben wir diesbezüglich absolut keine Berührungsängste."



Mitspracherecht für Studenten und Lehrer



Das Profil des künftigen Rektors wird derzeit von einer neu geschaffenen Findungskommission ausgearbeitet. Die "commission de recrutement" setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen, darunter vier Personen die dem "Conseil de gouvernance" angehören. Auch die beiden Repräsentanten der Studentenvertretung und der Lehrerschaft verfügen über ein Mitspracherecht.

Die Findungskommission, die auf die Dienste einer ausländische Vermittlungsagentur zurückgreift, wird die eingereichten Kandidaturen im Detail analysieren und dem "Conseil de gouvernance" Vorschläge zur Entscheidung unterbreiten. Anschließend wird das Aufsichtsgremium der Regierung einen Kandidaten zur Ernennung vorschlagen.



OGBL: Rote Linie nicht überschreiten



"Klump durch Mc Kinsey ersetzt", ist am Montag eine Pressemitteilung des OGBL/SEW überschrieben. Natürlich sei es wünschenswert gewesen, dass der Ex-Rektor mehr präsent an der Uni Luxemburg gewesen wäre. Doch sollte dies keinen Anlass dazu sein, ihn zum Sündenbock zu machen. Kritisiert wird, dass die Die Beraterfirma Mc Kinsey vorgeschlagen habe, insgesamt 19,7 Millionen Euro bei der Uni einzusparen. Dadurch entstehe der Eindruck, dass die Hochschule vom Bankrott bedroht sei.



Allein die geplanten Einsparungen bei den Personalkosten würden mit 5,6 Millionen Euro zu Buche schlagen, heißt es weiter. Ein Einstellungsstopp, die Nichterneuerung von zeitlich begrenzten Verträgen und die Streichung von nicht vertraglich festgelegten Prämien würden eine noch nie dagewesene Vorgehensweise darstellen. Der OGBL/SEW fordert Jobgarantien für die Belegschaft. Personelle Kündigungen würden eine rote Linie darstellen, die nicht überschritten werden dürfe.















