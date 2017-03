(BB/tom) - Mit Unterredungen und gegenseitigem Verständnis hat es bislang nicht geklappt. Der Konflikt rund um das umstrittene Spitalgesetz schwelt seit Wochen. Vertreter der Ärztevereinigung AMMD werfen der Gesundheitsinisterin vor, den Spitälern eine rein wirtschaftliche Logik auferlegen zu wollen. Das schade der therapeutischen Freiheit der Ärzte, und nicht zuletzt der Pflege für den Patienten.

Am Mittwochabend sollten die Mitglieder der AMMD demnach entscheiden: Wie geht es weiter? Wollen die Ärzte ihren Unmut mit einem Streik oder einem Boykott in öffentlichen Gesundheitsgremien ausdrücken, oder bestehen doch noch Chancen für Verständigungsversuche?



Einstimmiges Verhandlungsmandat



Soviel vorab: Das Wort "Streik" ist gegenüber der Presse am Mittwochabend nicht gefallen. 300 Ärzte waren anwesend, sie stimmten einstimmig dafür, der Delegation, die sich am 9. März mit Gesundheitsministerin Mutsch treffen wird, ein Verhandlungsmandat zu erteilen. Es solle alles dafür getan werden, dass der Gesetzestext geändert wird. Darüber, was passieren soll, wenn diese Verhandlungen keinen Erfolg haben, sind keine Details zu erfahren. Von Protestaktionen ist die Rede, aber weder von konkreten Maßnahmen, noch von einem Zeitrahmen.



Immerhin: "Wir werden nichts tun, was den Patienten schadet", so AMMD-Vorstandsmitglied Philippe Wilmes. Anders als im wochenlangen Arbeitskampf von 2010 anlässlich der umstrittenen Gesundheitsreform, ist also zunächst nicht davon die Rede, OP-Termine zu stornieren oder Arzttermine abzusagen.



Stattdessen setzt die AMMD wohl auf eine Informationskampagne. 15 000 Flyer sollen in den kommenden Tagen und Wochen in den Arztpraxen an die Patienten verteilt werden, zusätzlich wolle man mit einem offenen Brief die Situation erklären.



Das sieht eher nach Dialog als nach Arbeitskampf aus. "Unsere Forderungen sind legitim", bekräftigt AMMD-Präsident Alain Schmit. "Wir erwarten, dass die Ministerin verantwortungsvoll darauf eingeht."



Gespräch mit Lydia Mutsch am 9. März

Insgesamt ist die Situation zwischen den Ärzten und der Ministerin bislang eher festgefahren. Die Ärzte bedauern, nicht ausreichend Gehör von der Ministerin zu bekommen. Eine Unterredung im parlamentarischen Ausschuss konnten sie nicht durchsetzen.

Die Gesundheitsministerin hatte zuletzt versucht, die Bedenken zu entkräften. Den Vorwurf einer Sparlogik in den Krankenhäusern wies sie zurück. Übergreifende Standards bei medizinischem Material bedeute auch nicht gleich, dass auf minderwertiges Material zurückgegriffen werde, betonte Lydia Mutsch ferner auf einen offenen Brief von Dr. Claudine Als hin.

