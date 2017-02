Von Dani Schumacher



Seit einigen Wochen zeichnet sich ein Umdenken in der Flüchtlingspolitik ab. Die Regierung sieht sich zum Handeln gezwungen: Die Kapazitäten in den Flüchtlingsunterkünften sind so gut wie erschöpft, der Zustrom der Schutzsuchenden bleibt aber unverändert hoch. Zwar liegen die Zahlen vom Dezember noch nicht vor, doch man kann davon ausgehen, dass im vergangenen Jahr über 2.000 Personen in Luxemburg einen Asylantrag gestellt haben. 2015 waren es laut Immigrationsbehörde 2.447.



Außerdem hat sich Luxemburg verpflichtet, im Rahmen des Relocation-Programms bis Ende 2017 insgesamt 557 Flüchtlinge aufzunehmen, die in Griechenland und Italien gestrandet sind ...