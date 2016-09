(ml) - Das umstrittene transatlantische Freihandelsabkommen TTIP bekommt zunehmend Gegenwind. In den vergangenen Tagen haben Frankreich und Österreich sowie die Sozialdemokraten in Deutschland den Stopp der TTIP-Verhandlungen zwischen der EU und den USA gefordert.



Bis jetzt vermied es die luxemburgische Regierung, klar Stellung dazu zu beziehen. Premier Xavier Bettel betonte lediglich, dass man den Ausgang der Verhandlungen abwarten müsse. Außenminister Jean Asselborn weigerte sich gegenüber dem "Luxemburger Wort" ein Urteil über die Erfolgsaussichten der TTIP-Gespräche abzugeben. Seiner Einsicht nach müssten sich die Amerikaner bei einer Reihe von wesentlichen Punkten bewegen.



Die Jungliberalen enthalten sich



Einen Schritt weiter gehen nun die beiden Jugendbewegungen der Regierungsparteien LSAP und Déi Gréng. In einem gemeinsamen Schreiben rufen sie Luxemburgs Regierung dazu auf, sich den TTIP-Gegnern anzuschließen. Beim nächsten Treffen der EU-Handelsminister am 22. und 23. September in Bratislava sollte sich Luxemburg auf die Seite derjenigen schlagen, die der Juncker-Kommission das Mandat für die TTIP-Verhandlungen entziehen wollen.



Des Weiteren wird die Regierung aufgefordert, sich gegen die Ratifizierung des CETA-Abkommens mit Kanada auszusprechen. Bei CETA würden die gleichen Probleme und Kritiken bestehen als bei TTIP. Anders als in der Vergangenheit haben die Jungliberalen die Pressemitteilung dieses Mal nicht mit unterzeichnet.

