(ml) - Trotz herber Kritik am Gesetzentwurf zum geplanten Kirchenfonds, läuft der Countdown unermüdlich weiter. Im Prinzip sollen die Gemeinden bis zum 1. Oktober ihre Verhandlungen mit den Kirchenfabriken über die Besitzverhältnisse bei den religiösen Einrichtungen klären.



Die schwierigen Verhandlungen und die teilweise komplexen Recherchen könnten nicht als Entschuldigung dienen, sagte am Dienstagabend Innenminister Dan Kersch bei RTL Tëlé Lëtzebuerg. Er sei sich jedoch bewusst, dass in manchen Fällen die Besitzverhältnisse möglicherweise nicht geklärt werden können.



"Die Autonomie ist gewährleistet"



Zum 1. Januar sollen die Kirchen und Kapellen sowie die Vermögenswerte der 285 Kirchenfabriken in den neuen Fonds überführt werden, der vom Bistum verwaltet wird. Insbesondere das Syfel, der Dachverband der Kirchenfabrik, zeigt sich erbost über die geplante Abschaffung der Kirchenfabriken. Innenminister Dan Kersch versuche mit "gängigen Klischees, die Kirchenfabriken zu diffamieren", sagte neulich Syfel-Vizepräsident Marc Linden im "Wort"-Interview.

Auf Kritik stößt auch das Verbot der Kofinanzierung der Kirchen durch die Gemeinden. Künftig dürfen die Kommunen keine Kirchengebäude mehr unterstützen, die dem Fonds angehören. Kersch rechtfertigte am Dienstag diese Vorgehensweise erneut, schließlich werde auch der Besitz einer Privatperson nicht finanziert. Falls eine Gemeinde im Besitz eines Kirchengebäudes sei, müsse sie die Kosten allein tragen. Die Autonomie sei vollständig gewährleistet.



"Nichts übers Knie gebrochen"



Die Regierung halte am Gesetzestext fest, so Kersch: "Wir wissen, dass es eine schwierige Materie ist. Wir sind dabei Neuland zu betreten." Der Text sei in enger Absprache mit dem Bistum ausgearbeitet worden. Deshalb habe es auch so lange gedauert, bis dass das Schriftstück vorlag.



"Hier wurde nichts übers Knie gebrochen. Es wurde keinerlei Druck ausgeübt", stellte Kersch klar, der sich nicht verkneifen konnte darauf hinzuweisen, dass bereits 2012 der ehemalige Kultusminister François Biltgen mit den Arbeiten für eine Reform der Kirchenfabriken begonnen hatte. Demnächst wird der Staatsrat den Gesetzentwurf zum Kirchenfonds begutachten. Es bleibe abzuwarten, ob Änderungen notwendig sein werden, betonte Innenminister Kersch.











