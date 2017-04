(CBu/ml) - Eigentlich wollte Xavier Bettel in seiner Rede zur "Lage der Nation" unter anderem auf die Erfolge und den Ausbau des Technologiestandortes Luxemburg eingehen. Bei der Übertragung seiner Rede durch "Chamber TV" gab es aber Tonprobleme. Rund eine Viertelstunde lang sprach Bettel im Parlament, aber nur jene, die live vor Ort anwesend waren, konnten seine Worte auch hören.



Über eine halbe Stunde lang arbeiteten die Techniker der Abgeordnetenkammer an einer Lösung. Gegen 15.15h verkündete Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo dann per provisorischer Tonleitung, dass die Parteien sich geeinigt hätten, die Rede auf den nächsten Tag zu verlegen. Die Ansprache zur "Lage der Nation" soll demnach am Mittwoch ab 8.30 Uhr gehalten und auch per Livestream übertragen werden, und sei es mithilfe einer "provisorischen Lösung", so der Parlamentspräsident.

"Keine Blamage für das Parlament"



"Es ist keine Blamage für das Parlament, sondern für die Technik", sagte Di Bartolomeo nach dem Abbruch der Sitzung. Als man festgestellt habe, dass die Panne nicht kurzfristig behoben werden könne, habe die Präsidentenkonferenz beschlossen, die Rede, die stets mit großem Interesse verfolgt werde, um einen Tag zu verlegen, statt eine halbherzige Lösung ins Auge zu fassen. Die Chamber verfüge über die modernste Tontechnik, betonte der Parlamentspräsident. Das Material sei erst vor zwei Jahren rundum erneuert worden.

Über die Ursache der Panne wurde auch nach dem Abbruch der Sitzung gerätselt. Chamber TV erhalte den Ton von der Anlage aus dem Plenum, stellte Maurice Molitor, Kommunikationsbeauftragter des Parlaments, klar. Die Anlage sei funktionstüchtig gewesen. Die Übersetzer, die im Saal waren, hätten ihrer Arbeit nachgehen können. "Das Signal ist irgendwo" zwischen dem zweiten Stock und dem Erdgeschoss abhanden gekommen", so Molitor. Es sei verständlich, dass man eine derartige Panne, ausgerechnet zur Lage der Nation, nicht mit Humor nehme.



Die Verantwortlichen der Chamber sind zuversichtlich, dass das Problem bis morgen behoben sein wird. Der Präsident habe versprochen , dass die Fortsetzung am Mittwoch folgt. Es gebe keinen Grund, daran zu zweifeln, so Molitor. Falls es sich als notwendig herausstellen sollte, werde man mit Behilfsmitteln eine Lösung finden, fügte Di Bartolomeo hinzu.



Wirtschaftsminister Etienne Schneider, der mit dem Weltraumbergbau eine Nische für Luxemburg schaffen möchte, nahm den Vorfall eher gelassen. Natürlich sei es peinlich, wenn die Technik bei der wichtigsten Debatte des Landes versage. Die Panne ändere jedoch nichts daran, dass die Lage der Nation sehr positiv sei.



"Ich nehme es mit Humor", sagte Infrastrukturminister François Bausch und zeigte sich erleichtert darüber, dass er nichts mit dem Vorfall zu tun habe. Das Parlament müsse entscheiden, ob neue Investitionen im Bereich der Technik erforderlich seien, so Bausch, der schmunzelnd auf die Gewaltentrennung hinwies. Das Abgeordnetenhaus verfüge über eine Haushaltsautonomie und müsse Sorge dafür tragen, dass die Infrastrukturen funktionstüchtig seien.







