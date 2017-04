(TJ/C.) - Die Universität Luxemburg belegt unter den jungen Lehranstalten, deren Gründung weniger als 50 Jahre zurückliegt, einen ehrenwerten elften Platz. Im Vorjahr war sie noch an 14. Stelle aufgeführt worden. Das Ranking der" Times Higher Education" (THE) wird Jahr für Jahr aufgestellt.



Die jungen Universitäten werden gemäß ihrer Leistung in den Bereichen Lehre, Forschung, Zitationen, Drittmittel aus der Wirtschaft und internationale Ausrichtung bewertet. Im Jahr 2017 wurden die Rankings von zuvor 150 auf 200 Institutionen unter 50 Jahren erweitert.

Die Universität Luxemburg verbesserte sich in den Bereichen „Lehre“ und „Forschung“ und schnitt besonders gut in der Kategorie „Zitationen“ ab. Diese Kennzahl gibt an, wie oft die Arbeit der Forscher einer Universität von Wissenschaftlern weltweit zitiert wurde. Dabei wurden Daten von 23.000 wissenschaftlichen Zeitschriften berücksichtigt.

Prof. Dr. Ludwig Neyses, Vizerektor für Forschung der Universität Luxemburg zeigte sich mit dem Resultat der erst 2003 gegründeten Uni sehr zufrieden und denkt, dass die Uni das Zeug hat, es demnächst unter die Top Ten der jungen Universitäten zu schaffen.



Hier gelangen Sie zum kompletten Ranking.