(km) - Rinder und Schweine gehören in Luxemburg zu den am häufigsten gehaltenen Tierarten. "Umso widersinniger ist es, dass dem Gesetzesprojekt zum Tierschutz keine Mindestkriterien zur Haltung dieser Tiere beigefügt sind", sagt Roger Schauls, Vizepräsident vom Mouvement écologique. Vor ein paar Tagen hat der Staatsrat sein Gutachten zum Entwurf des neuen Tierschutzgesetzes von Landwirtschaftsminister Fernand Etgen veröffentlicht. Die Umweltgewerkschaft schlägt nun konkrete Auflagen für die Haltungsbedingungen von Nutztieren vor.

Viele Schweine, so auch in Luxemburg, sehen nur einmal in ihrem Leben Tageslicht. "Und zwar auf dem Weg vom Stall zum Schlachthof", wie Schauls erläutert. Dabei sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass Bullen, Milchkühen und Schweine Freilauf auf der Weide gewährt wird - im besten Fall an mindestens 25 Tagen im Monat.

Wohl wissend, dass eine direkte Umsetzung dieser Anforderung für viele Betriebe aus strukturellen Gründen gar nicht möglich sei, ruft das Mouvement einen Teilzeit-Freilauf als mittelfristiges Ziel aus. Das heißt konkret: "Es sollten keine neuen Betriebe mehr zugelassen werden, bei denen a priori ein Freigang nicht möglich ist", so Schauls.

Kritik an der Politik - nicht an den Landwirten

Wichtig ist den Gewerkschaftern, dass sich ihre Kritik gegen die Politik und nicht gegen die einzelnen Landwirte richtet. Hier fordern sie eine klare Reglementierung für die finanzielle Unterstützung, wenn Bauern ihren Betrieb tierschutzgerecht umgestalten möchten. Zurzeit befänden sich die Luxemburger Landwirte in der Zange zwischen widersprüchlichen Erwartungen. "Einerseits sollen sie zu Weltmarktpreisen produzieren, andererseits sollen sie gleichzeitig hohen Ansprüchen an Umweltnormen gerecht werden - das kann nicht sein", erklärt Blanche Weber, Präsidentin vom Mouvement écologique.



Letztlich müsse auch jeder Konsument sich selbst hinterfragen. "Während viele ihre Haustiere vermenschlichen und sich bewusst für Tierschutz aussprechen, kaufen sie gleichzeitig Fleischprodukte, die nicht nach diesen Maßstäben hergestellt wurden", so Weber. Im Falle des Tierschutzes gäbe es damit eine klare Zweiklassengesellschaft.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.