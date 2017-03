(mig) - Trotz Verhandlungsautonomie zwischen den Sozialpartnern soll das Hochschulministerium sich offenbar in die Kollektivvertragsverhandlungen zwischen dem OGBL und der Universität Luxemburg und dem Forschungsinstitut Liser eingemischt haben. Das schreibt der OGBL am Donnerstag in einem Pressekommuniqué.

Das Ministerium soll unter Androhung von finanziellen Kürzungen von den beiden öffentlichen Einrichtungen die Einführung eines Bewertungssystems bis Ende des Jahres verlangt haben. "Das ist konträr zur Verhandlungsautonomie und zu dem, was der Minister uns letztes Jahr versprochen hatte", sagte OGBL-Sprecher Frédéric Krier auf LW-Nachfrage. "Sowohl die Uni als auch das Liser sind unabhängig voneinander mit diesen Informationen an uns herangetreten."



Die Diskussion über die Einführung eines Bewertungssystems, bei dem Leistung finanziell belohnt wird, ist Krier zufolge nicht neu. Allerdings hält der OGBL die praktische Umsetzung eines objektiven und transparenten Bewertungssystems für sehr schwer zu bewerkstelligen.



Keine Einmischung



Das Hochschulministerium zeigte sich am Donnerstag überrascht über die Vorwürfe. Wie ein Sprecher des Ministeriums auf LW-Nachfrage mitteilte, habe man sich keineswegs in die Tarifverhandlungen eingemischt. In Bezug auf das Bewertungssystem hieß es, sämtliche Institute seien aufgrund der "Contrats de performance" (2014-2017) dazu verpflichtet, bis Ende 2017 ein Bewertungssystem einzuführen.



Die Gewerkschaft fordert in ihrem Schreiben, dass die Verhandlungsautonomie in Bezug auf die Gehälterfrage, die Arbeitsbedingungen und die Arbeitszeitorganisation auch künftig gewahrt bleibt.