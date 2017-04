(ml) - "Die Geschichte unserer Kirche ist durch Höhen und Tiefen gekennzeichnet; so tief wie heute ist sie jedoch nie abgestiegen", heißt es in einem Dokument, das von Gemeindemitgliedern verfasst wurde, die kein gutes Haar an der Führung der Protestantischen Kirche von Luxemburg lassen. Im Kreuzfeuer der Kritik steht seit Monaten Titularpfarrer Volker Strauß, dem unter anderem ein Mangel an Dialog und Transparenz, sowie eine Missachtung der internen Regeln vorgeworfen wird.



Der Beschuldigte wollte am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung nicht dazu Stellung beziehen und verwies auf die Vorsitzende des scheidenden Konsistoriums, Eliane Fuchs. Inzwischen liegt eine schriftliche Stellungnahme dieses Gremiums vor. Die Aussagen der kritischen Gemeindemitglieder seien von "ungeprüften Anschuldigungen, unwahren Behauptungen und Einschüchterungen" gezeichnet, heißt es in dem Schreiben.



"Ethisch und menschlich unannehmbar"



Das Konsistorium, das eigenen Aussagen zufolge Konflikte innerhalb des Gemeindelebens bearbeitet, ist entsetzt darüber, dass manche Anschuldigungen in der Presse gestreut und in der breiten Öffentlichkeit "hochgespielt" worden seien. Verurteilt werden die "anhaltenden, direkten Angriffe und persönlichen Attacken", die gegen einzelne Personen, insbesondere gegen den Titularpfarrer Volker Strauß, gestartet worden seien.

Diese Vorgehensweise sei sowohl menschlich als auch ethisch unannehmbar und stehe im Widerspruch zu den Werten der evangelischen Gemeinschaft. Das Konsistorium hofft, dass derartige Praktiken in Zukunft unterlassen werden, damit sich die Kirche und deren Mitarbeiter wieder ihrem eigentlichen Auftrag widmen können.



Keine Lösung in Sicht



Eine konstruktive Lösung des internen Streits scheint nicht in Sicht zu sein. Die neuen Statuten, die das Konsistorium unterbreitet hatte, wurden am vergangenen Freitag anlässlich einer Generalversammlung verworfen. Gemäß der Statuten wird das gesamte Konsistorium demnächst zurücktreten. In den kommenden Monaten werden Wahlen stattfinden.



Der interne Konflikt spielt sich auf mehreren Ebenen ab. Volker Strauß, dem Kultuschef der Protestantischen Kirche von Luxemburg, wird vorgeworfen, seine Gemeinschaft in "Gute" und "Böse" zu spalten Zudem gibt es einen Streit über das Bankguthaben der Paroisse Francophone. Laufende Verfahren erschweren die Situation. In einem ersten Prozess wurden Volker Strauß und das Konsistorium bereits in erster Instanz zu Geldstrafen verurteilt. Beiden wurde vorgeworfen, ein Mitglied aus dem Register ausgeschlossen zu haben, ohne die internen Regeln beachtet zu haben.





