(DS) - Nachdem die Verhandlungen zunächst festgefahren schienen, saßen Gesundheitsministerin Lydia Mutsch und die Vertreter der AMMD gestern mehr als drei Stunden zusammen, um noch einmal über das Spitalgesetz zu beraten.



Einig ist man sich noch nicht, doch „die Weichen sind gestellt“, so der Vorsitzende der Ärztevereinigung Alain Schmit unmittelbar nach dem Treffen. Allein die Tatsache, dass die Ärzte und die Ministerin den Dialog wieder aufgenommen hätten, wertete er als positiv. Man sei alle strittigen Punkte noch einmal durchgegangen, ein konkretes Resultat gebe es aber noch nicht.



Auch die Gesundheitsministerin zeigte sich nach der Sitzung recht zufrieden: „Wir haben uns angenähert,“ betonte Lydia Mutsch. Es sei ein „sachliches und konstruktives“ Gespräch gewesen.



Inhaltliche Details wollten weder Lydia Mutsch noch Alain Schmit verraten. Die Gesundheitsministerin bestätigte nur, dass beide Seiten all jene Punkte noch einmal erläutert hätten, die ihnen besonders am Herzen liegen würden.



Bei ihrer außerordentlichen Generalversammlung hatten die Ärzte am 1. März noch mit Protestaktionen gedroht, sollten sie mit ihrer Kritik am Spitalgesetz bei der Ministerin kein Gehör finden.



Nach den gestrigen Gesprächen scheinen die nun vom Tisch zu sein. Am 17. März trifft die Ministerin mit den Vertretern der am „Fédération des hôpitaux luxembourgeois“ (FHL) zusammen. Anschließend will sie am 21. März die Mitglieder des Gesundheitsausschusses informieren.