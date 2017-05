(mig) - Wirtschaftsminister Etienne Schneider kann es kaum erwarten, dass sein Traum vom "Space mining" bald Wirklichkeit wird. Der Gesetzentwurf liegt vor, doch der Staatsrat äußerte Bedenken: Für die Aktivitäten fehle die internationale legale Basis. Die soll auf UN-Ebene geschaffen werden.



Mit einem multilateralen Abkommen, das bislang von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet wurde, möchte Wirtschaftsminister Etienne Schneider Druck auf die Vereinten Nationen ausüben, das internationale Regelwerk anzupassen. Das dürfte aber noch eine Weile dauern.



Gesetz vor der Sommerpause verabschieden



Unabhängig von dieser Entwicklung möchte die Regierung, dass der Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause die parlamentarische Hürde nimmt. Nächste Woche will der Ausschuss mit den Arbeiten am Text und den Änderungsanträgen beginnen. „Es ist der Wunsch der Regierung, die Einwände des Staatsrats möglichst schnell aus dem Weg zu räumen, damit das Projekt für interessierte Unternehmen konkret und greifbar wird“, sagte der CSV-Abgeordnete Felix Eischen am Donnerstag nach der Vorstellung des Gesetzentwurfs im zuständigen parlamentarischen Ausschuss.



CSV gibt anfängliche Skepsis auf



Nach anfänglicher Skepsis scheint die CSV nun doch Gefallen an dem Vorhaben zu finden. Die CSV werde sich Schneiders Projekt nicht widersetzen, "sobald alle rechtlichen sowie alle Risikofragen geklärt sind", sagte Eischen und erinnerte an die Erfolgsgeschichte des Satellitenunternehmens SES, an die anfangs auch kaum jemand geglaubt habe.



Für das Projekt „Space mining“ hat die Regierung dem Wirtschaftsminister ein Budget von 200 Millionen Euro zugesichert. Um das Projekt auf die Schienen zu bekommen, wurden Eischen zufolge in einer ersten Phase 15 Millionen bereitgestellt. Schneider zufolge hätten bisher 50 Unternehmen Interesse bekundet.