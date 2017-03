(BB) - Die Regierung hatte das Konzept gleich zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt. Mit einem Zukunftsfonds soll der Staat jährlich Staatseinnahmen für die kommenden Generationen anlegen. Seit 2015 sind 135 Millionen Euro zusammengekommen, wie Finanzminister Pierre Gramegna nach dem Ministerrat am Freitag erklärte.



Die Regierung hatte sich verpflichtet jährlich 50 Millionen in den Souveränitätsfonds einfließen zu lassen. So geschah es auch in den Jahren 2015 und 2016. Das Geld stammt aus dem Staatshaushalt. Hinzu kamen noch 34 Millionen Euro im Rahmen einer Kapitalerhöhung beim Stahlunternehmen ArcelorMittal, in dem der Staat Aktionär ist.

"Das Geld wird für die kommenden Generationen investiert. Es ist eine Sparbüchse für unsere Kinder", so Minister Pierre Gramegna am Freitag.



Die Rendite fürs angelegte Geld liegt bei 1,75 Prozent. Das Geld wurde zu 57 Prozent in Aktien und zu 40 Prozent in Anleihen investiert. Drei Prozent wurden auf einem Konto gehortet.

Der Fonds war allerdings bei seiner Schaffung umstritten. Die CSV hatte zu bedenken gegeben, dass ein Staatsfonds nur Sinn mache, wenn er aus Überschüssen des Staatshaushaltes gespeist wird. Für 2017 liegt das Defizit im Zentralstaat laut Budget allerdings bei 984 Millionen Euro. Ob sich die Anlage langfristig lohnt, bleibt fraglich.