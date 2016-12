(BB/dpa) - Braucht es erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, um besonders Frauen und junge Mädchen in der Silvesternacht zu schützen? Voriges Jahr hatte es vor allem in Köln zahlreiche Übergriffe auf Frauen gegeben. Aggressive Männergruppen hatten Frauen begrapscht, bestohlen, und massiv sexuell belästigt. Die örtliche Polizei war mit dem Ausmaß der Vergehen überfordert. Sie konnten den Opfern im Getümmel und Chaos dieser Nacht kaum helfen.



In Luxemburg will die hiesige Polizei nun beschwichtigen. "In der Silvesternacht sorgen wir immer für ein größeres Polizeiaufgebot. Wir sind auch dieses Jahr verstärkt im Einsatz und halten besondere Brennpunkte im Auge, um schnell eingreifen zu können", versichert eine Sprecherin der Police auf "Wort"-Nachfrage hin.



Besondere Vorkehrungen im direkten Zusammenhang mit den Ereignissen in Köln seien aber nicht getroffen worden. "Wir beziehen uns nicht auf Ereignisse auf dem Ausland, sondern analysieren die Lage auf Basis von nationalen Angaben und passen die Einsatzmittel entsprechend an", so die Sprecherin weiter. Ein besonderes, nationales Sicherheitskonzept, um Gewalt an Frauen in der Silvesternacht zu vermeiden soll es in Luxemburg in der Nacht zum Jahreswechsel nicht geben.



"Wir empfehlen den Leuten generell auf ihre Wertsachen aufzupassen, Mobiltelefone und Geldbeutel nicht einfach in die hintere Hosentasche zu stecken, die Handtaschen nicht offen zu lassen, ... Geben Sie Langfingern keine Chance und passen Sie auf sich auf", erinnert die Sprecherin an gängige Tipps zur eigenen Sicherheit.

Bei der Planung für die Silvesternacht seien besondere Vorkehrungen zum Schutz von Frauen kein Thema gewesen, heißt es auch vonseiten der Gemeinde Esch/Alzette. Mehr Polizisten würden dafür sorgen, dass die Menschen insgesamt unversehrt ins neue Jahr feiern, so ein Sprecher der Südgemeinde. Zusätzliche Lichter oder besondere Straßensperrungen, damit sich Tätergruppen nicht an Passantinnen vergreifen, sind hingegen nicht vorgesehen.

Die Stadt Luxemburg verweist ebenfalls auf den Einsatz und die Bemühungen der Polizei an Silvester. Zusätzliche Einrichtungen oder Sondermaßnahmen sind nicht angedacht. Am Rande der Eispiste auf dem Knuedler bleiben dann weiterhin die Betonblöcke als Schutz gegen Terrorakten aufgestellt.



Hohe Sicherheitsvorkehrungen jenseits der Mosel



Jenseits der Mosel feiert Deutschland aus Sorge vor Terror und sexuellen Übergriffen die Silvesternacht hingegen unter ungewöhnlich hohen Sicherheitsvorkehrungen. Es sind mehr Polizei, Straßensperren, Kameras und Böllerverbote geplant.



In der vergangenen Neujahrsnacht waren hunderte Frauen sexuell belästigt worden, auch Vergewaltigungen wurden angezeigt. Medienberichten zufolge hat es rund 690 Strafanzeigen wegen sexueller Gewalt gegeben. Vor allem in Köln, aber auch in Düsseldorf (beide Nordrhein-Westfalen), Stuttgart (Baden-Württemberg) und Hamburg gab es solche Verbrechen.



Köln zieht mit zahlreichen Maßnahmen die Konsequenzen aus der chaotischen Silvesternacht 2015. Rund um den Dom wird es eine böllerfreie Zone geben. Leuchtmasten am Bahnhofsvorplatz und in der Altstadt sollen dunkle Ecken ausleuchten. Die Polizei will ihre Präsenz in der Innenstadt um das Zehnfache auf 1.500 Beamte erhöhen. In noch mehr Bereichen als sonst sollen Straßensperren - auch aus Beton - aufgebaut werden. Auch soll es mehr Videoüberwachung und Brückensperren geben.



Die massiv erhöhten Sicherheitsvorkehrungen erfolgen auch vor dem Hintergrund des jüngsten Terroranschlags auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin. Zwölf Menschen starben, zahlreiche wurden schwer verletzt.

In Berlin, wo am Brandenburger Tor Deutschlands größte Silvesterparty steigen wird, wurden die Sicherheitsvorkehrungen nach dem jüngsten Anschlag verschärft. Geplant sind ausgiebige Kontrollen an den Eingängen des umzäunten Geländes. Rucksäcke, große Taschen, Pyrotechnik, Glasflaschen und spitze Gegenstände sind verboten.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.