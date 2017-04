Er ist noch keine 35 Jahre alt, aber längst kein Newcomer mehr in der CSV. Als Spitzenkandidat will Serge Wilmes seine Partei bei den Gemeindewahlen in der Hauptstadt wieder in Regierungsverantwortung bringen. Damit könnte er sich auch für höhere Ämter auf nationaler Ebene empfehlen - allerdings unter einer Bedingung.



Interview: Christoph Bumb



Serge Wilmes, bei den Gemeindewahlen im Oktober wollen Sie als Spitzenkandidat mit der CSV durchstarten. Wie lautet das Ziel?

Das Ziel ist ganz klar: Wieder in den Schöffenrat kommen ...