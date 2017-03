(mig) - "In der Wohnungsbaupolitik hat die Stadt Luxemburg bisher völlig versagt", sagte der hauptstädtische CSV-Spitzenkandidat und Abgeordnete Serge Wilmes am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem für den Wohnungsbau zuständigen CSV-Abgeordneten Marc Lies.

Die Stadt habe es verpasst, als öffentlicher Bauträger selbst aktiv zu werden. Sie habe sich zu sehr auf die Entwicklung der Hauptstadt als Wirtschaftsstandort konzentriert und die Schaffung von Wohnraum den privaten Bauträgern überlassen, so Wilmes.



"Die Hauptstadt muss Geld in die Hand nehmen und selbst Wohnraum schaffen, prioritär auf den großen Flächen auf Kirchberg und im Westen der Stadt. Es ist ihre politische und soziale Pflicht, für erschwinglichen Wohnraum zu sorgen, damit besonders junge Familien es sich wieder leisten können, in der Hauptstadt zu wohnen", so noch der CSV-Spitzenkandidat.

Die CSV war als Regierungspartei selbst lange für den Wohnungsbau zuständig. Sie ist auch der Meinung, dass sie u.a. mit dem Pacte logement oder auch den Wohnungsbauhilfen einiges auf den Weg gebracht habe, "dennoch sind es die Gemeinden, die aktiv werden und Projekte umsetzen müssen", so der Hesperinger Bürgermeister Marc Lies, der in seiner Gemeinde eine ganze Reihe von Wohnungsbauprojekten initiiert und umgesetzt hat.