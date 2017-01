Cl.F. - Zum 1. Februar gibt Alain Rousseau seinen Posten als Chefredakteur von RTL Télé Lëtzebuerg ab. Auf Nachfrage hin bestätigte er seine Entscheidung am Mittwochabend gegenüber wort.lu. Der Abgang Rousseaus ist der dritte Personalwechsel innerhalb von zwei Monaten bei RTL Luxemburg.



Differenzen mit der Direktion

Bekannt ist inzwischen, dass es bereits vor der "Causa Lunghi" erhebliche Differenzen zwischen (Chef-)Redaktion und Direktion bei RTL gab. Der erfahrene Journalist hatte sich wiederholt gegen die Ausstrahlung des umstrittenen Interviews der RTL-Reporterin Sophie Schram mit dem damaligen Mudam-Chef Enrico Lunghi ausgesprochen. Der Beitrag wurde dennoch im Rahmen der - inzwischen abgesetzten - Sendung "Den Nol op de Kapp" gesendet. Und führte zum öffentlichen Eklat.



ALIA: Rüge gegen "Den Nol op de Kapp"

Die audiovisuelle Aufsichtsbehörde ALIA hat der RTL-Fernsehsendung „Den Nol op de Kapp“ inzwischen eine formelle Rüge erteilt. Die Verantwortlichen hätten Bild und Ton manipuliert und damit gegen die Auflagen verstoßen, heißt es. In der TV-Reportage seien 30 Sekunden des Interviews herausgeschnitten worden, ohne dass dies optisch kenntlich gemacht wurde. Dadurch seien in dem TV-Bericht zwei Sätze von Enrico Lunghi unmittelbar aufeinander gefolgt, obwohl in Wirklichkeit dazwischen andere Fragen und Antworten ausgetauscht wurden.

Christophe Goossens, Roy Grotz und ...?

Am 2. Dezember hatte Alain Berwick seinen Rückzug vom Posten des CEO der Luxemburger RTL-Sparte bekannt gegeben. Am 9. Januar dann folgte die Nachricht, dass der Chefredakteur von RTL Radio Lëtzebuerg, Guy Kaiser, seine Rentenansprüche geltend machen wolle.

Während gewusst ist, dass Christophe Goossens der neue CEO des Luxemburger Ablegers der RTL-Gruppe ist und Roy Grotz den scheidenden Guy Kaiser beerben wird, kann über den Nachfolger von Alain Rousseau derzeit nur spekuliert werden.



Rousseau begann seine berufliche Laufbahn als Journalist beim "Républicain lorrain" in Luxemburg, wechselte später dann zum "Luxemburger Wort" über. 2001 heuerte er bei RTL Télé Lëtzebuerg an. Dort wurde er 2002 zum beigeordneten Chefredakteur berufen, 2007 wurde er Chefredakteur des Luxemburger Fernsehsenders.