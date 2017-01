(vb) – Die Audiovisuelle Aufsichtsbehörde Alia hat der RTL-Fernsehsendung „Den Nol op de Kapp“ eine formelle Rüge erteilt. Die Verantwortlichen hätten Bild und Ton manipuliert und damit gegen die Auflagen verstoßen.

Die Affäre um das Fernsehinterview mit dem ehemaligen Mudam-Direktor Enrico Lunghi hatte monatelang für Schlagzeilen gesorgt. Lunghi reichte freiwillig seinen Rücktritt ein, doch auch der TV-Sender RTL Télé Lëtzebuerg musste harsche Kritik einstecken.

In ihrer Begründung der Rüge schreibt die Alia am Montag, in der TV-Reportage seien 30 Sekunden des Interview herausgeschnitten worden, ohne dass dies optisch kenntlich gemacht wurde. Dadurch seien in dem TV-Bericht zwei Sätze von Enrico Lunghi unmittelbar aufeinander gefolgt, obwohl in Wirklichkeit andere Fragen und Antworten ausgetauscht wurden.

Die Alia erinnert daran, dass RTL Luxemburg aufgrund des Lastenheftes als öffentlicher Rundfunkdienst dazu verpflichtet sei, glaubwürdig und wahrhaftig zu berichten. Dies sei bei „Den Nol op de Kapp“ nicht geschehen.