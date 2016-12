(TJ) - Bei der diesjährigen Veillée de Noël auf Herrenberg hat die für Verteidigung zuständige Staatssekretärin, Francine Closener, Änderungen bei der Rekrutierung von angehenden Soldaten angekündigt. Die Maßnahmen reihen sich in die Bemühungen des Ministeriums ein, die Karrieren bei der Armee attraktiver zu machen. Seit Jahren hat die Armee ein Rekrutierungsproblem, das man nun konkret angehen will.



So sollen Änderungen am Statut der freiwilligen Soldaten vorgenommen und das Höchstalter der Kandidaten beim Eintritt angehoben werden. Zudem werden die Auswahlverfahren um zwei bis drei Tage verlängert, damit mehr Wert auf die psychologische Eignung der Kandidaten gelegt werden kann. Somit soll es teilweise möglich werden, Defizite bei den theoretischen und praktischen Tests etwa mit psychologischen Qualitäten kompensieren zu können. Auch soll es leichter werden, die Armeedienste gegebenenfalls wieder zu verlassen.

Bekanntes Problem



Bislang waren rund 40 Prozent der Bewerber an den schriftlichen Tests gescheitert, anschließend schafften von den übriggebliebenen Kandidaten noch einmal mehr als ein Drittel die sportlichen Vorgaben nicht oder wurden aus gesundheitlichen Gründen nicht angenommen. Schon im Juni hatte Closener Maßnahmen angekündigt, um das Rekrutierungsproblem im freiwilligen Militärdienst in den Griff zu bekommen.

So wurde am Boulevard Royal in der Hauptstadt ein Informationsbüro eröffnet, das dazu dienen soll, Jugendlichen, die eine militärische Karriere einschlagen möchten, zur Seite zu stehen. Ab Herbst bietet die Armee in Zusammenarbeit mit dem „Lycée Technique d‘Ettelbruck“ einen speziellen Vorbereitungskurs an. Die Ausbildung soll 17- bis 24-jährigen Interessenten helfen, sich auf die Aufnahmeprüfungen vorzubereiten. Damit die Armee für junge Menschen wieder attraktiver wird, sollen neue Laufbahnen eingeführt werden.