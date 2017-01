(ml) - Die Regierung scheint es sich anders überlegt zu haben und will künftig das Tragen der Burka nun doch gesetzlich regeln. Dies berichtet "Radio 100,7" am Dienstag und beruft sich dabei auf mehrere Quellen. DP, LSAP und Déi Gréng hätten diesbezüglich eine Einigung gefunden. In der Vergangenheit hatten sich sowohl Premierminister Xavier Bettel als auch Justizminister Félix Braz gegen ein Burka-Gesetz ausgesprochen. Beide Politiker verwiesen darauf, dass die Gemeinden bereits jetzt die Möglichkeit hätten, den Ganzkörperschleier zu verbieten.



Dem Vernehmen nach soll es neuerdings aus Regierungskreisen heißen, dass eine kommunale Regelung über die Vollverschleierung rechtlich schwierig umzusetzen sei. Die legale Grundlage der kommunalen Reglemente reiche nicht aus. Deshalb habe die Koalition vergangene Woche bei einem interfraktionellem Treffen beschlossen, dass Félix Braz demnächst einen Gesetzentwurf vorstellen werde, der das Tragen der Burka auf nationaler Ebene regeln soll.



Justizminister Braz wollte die Nachricht weder bestätigen noch dementieren. Die Regierung werde in zwei Wochen ihre Schlussforderungen zu diesem Thema der Öffentlichkeit mitteilen, unterstrich der grüne Politiker. Offiziellen Zahlen zufolge tragen in Luxemburg 15 muslimische Frauen eine Burka.



