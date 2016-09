(BB) - Die CSV hatte sich in Änderungsanträgen für noch mehr Flexibilität beim neuen Elternurlaub ausgesprochen. So weit dürfte es fürs Erste allerdings nicht kommen. Im Familienausschuss haben die Mehrheitsabgeordneten die Vorschläge der Oppositionsvertreter zurückgewiesen.

Auch wenn der Gegenvorschlag de facto keinen Niederschlag im neuen Gesetzestext findet, haben die Mehrheitsabgeordneten spätere Anpassungen nicht ausgeschlossen. "Zum jetzigen Zeitpunkt, und weil wir kurz vor dem Abschluss der parlamentarischen Arbeit stehen, wäre es schwierig den Gesetzentwurf nochmals völlig zu überarbeiten. Es spricht aber nichts dagegen, dass wir in ein paar Jahren zusätzliche Anpassungen einschließen", so Ausschusspräsident Gilles Baum (DP) auf "Wort"-Nachfrage hin.

Eine gemeinsame Motion



Dem aktuellen Reformtext war eine Kompromisslösung mit den Gewerkschaften und dem Patronat vorausgegangen, die man nun einhalten wolle, so das Argument der Mehrheitsvertreter. Mögliche Änderungen in ein paar Jahren wollen die Parlamentarier des Familienausschusses in einer gemeinsamen Motion zurückbehalten. "Wir wollen die Regierung zu einer späteren Bilanz aufrufen. So werden wir feststellen können, was gut bei den Familien ankommt und wo noch Verbesserungsbedarf besteht ", erklärt Gilles Baum. Er spricht sich auch dafür aus, weitere Elternzeit-Modelle in künftigen Verhandlungen mit den Sozialpartnern aufzugreifen.

CSV verweist weiter auf juristische Bedenken



Die CSV-Abgeordnete Françoise Hetto, die sich für den Gegenvorschlag stark gemacht hatte, begrüßte die offene Haltung für künftige Anpassungen. Zugleich hegt sie aber noch juristische Bedenken am aktuellen Text. "Positiv ist, dass unsere Vorschläge für zusätzliche flexible Modelle nicht völlig abgelehnt wurden und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zur Diskussion kommen können. Allerdings bin ich weiterhin skeptisch, dass das angedachte Ersatzeinkommen mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheitsprinzip übereinstimmt", so Hetto. Sie hofft, dass sich der Staatsrat nochmals der Frage annimmt, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.



Zur Erinnerung: Das neue Konzept von Familienministerin Corinne Cahen sieht neue Auszeiten für beide Elternteile sowie ein Elterngeld von bis zu 3.200 Euro vor. Die CSV hatte sich dafür ausgesprochen, die Job-Pausen um zusätzliche Modelle zu ergänzen und das Elterngeld auf den Mindestlohn zu begrenzen.