(mas) - Erst musste Innenminister Dan Kersch anderthalb Jahre auf das Gutachten des Staatsrates warten. Und dann übersät die Hohe Körperschaft seinen Gesetzentwurf, mit dem Feuerwehren und Zivilschutz in einem "Etablissement public" zusammengeführt werden, mit 2o "oppositions formelles".



Praktische Konsequenz des kritischen Gutachtens: Entweder der Minister trägt den Beanstandungen des Staatsrates Rechnung oder die Gesetzesvorlage muss der Abgeordnetenkammer nach drei Monaten ein zweites Mal zur Abstimmung vorgelegt werden.



"Praktisch nicht machbar"



Dan Kersch nimmt die "oppositions formelles" mit einer gewissen Gelassenheit zur Kenntnis. Sie seien "teils berechtigt, teils nicht berechtigt". Was wiederum bedeutet, dass Handlungsspielraum besteht - bis auf einen Punkt.

Am "Etablissement public" hält Dan Kersch fest. Die vom Staatsrat angeregte Schaffung eines Syndicat mixte zwischen Staat und Gemeinden hält der Innenminister zwar für "juristisch machbar".



Praktisch ist ein "Syndicat mixte" für den Minister jedoch kein gangbarer Weg. Noch ehe eine solche Struktur, die sich an den (inter)kommunalen Syndikaten anlehnt, ihre Arbeit aufnehmen kann, muss jede Gemeinde ihre Zustimmung geben. Störe sich auch nur eine der heute 105 Gemeinden an einem Punkt, dann müsste man wieder bei Null anfangen, gibt der Minister zu bedenken.

"Fehlende Flexibilität"



In Anbetracht der Notwendigkeit der Reform, die die Rettungskräfte selbst schon lange einfordern, "wollen und können wir uns nicht auf diese Option einlassen", hält Kersch fest und verweist zudem auf die fehlende Flexibilität, die den alltäglichen Betrieb des Syndikates beeinträchtige: "Jeder Beschluss, jede Finanzierungsfrage müsste immer von allen Gemeinden gutgeheißen werden." Ein Zustand, der letztlich weder mit einem pragmatischen Betrieb der Einsatzzentren noch mit der Autonomie vereinbar sei, die man den Zentren im Etablissement public zugestehe.



Wenn er am Etablissement public festhält, kann Dan Kersch auf die Unterstützung der Regierung zählen, wie er im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort" betont. Außerdem verweist er auf den Expertenbericht aus 2010, der, in Anlehnung an das Modell in Département Haut-Rhin, die von der Regierung vorgeschlagene Struktur befürwortet.