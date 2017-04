(jag) - Der zweite Anlauf war der richtige: Nach der peinlichen Tonpanne am Dienstag im Parlament während der Rede des Staatsministers zur Lage der Nation, klappte es am Mittwoch morgen problemlos. Bis in die späten Abendstunden hatten die Tontechniker des Parlamentes nach der Ursache geforscht." Es war ein technisches Problem. Ein Kabel hatte sich in einem Kellerraum gelöst, wahrscheinlich durch die Vibrationen,welche von einem benachbarten Baustelle ausgingen", so Parlamentspräsident Mars die Bartolomeo zum Auftakt der Sitzung.



Genau wie Di Bartolomeo verteidigte auch Staatsminister Xavier Bettel die Entscheidung, die Rede am Dienstag abzubrechen und auf den Mittwoch zu verschieben. "Es war kein Komplott, keine Verschwörung, es gab nichts zu verstecken", so Bettel als Reaktion auf Kritik in einzelnen Zeitungskommentaren. "Im Gegenteil, es ging uns einzig und alleine darum diese Rede in aller Transparenz jedem anbieten zu können, der sie sehen oder hören will." Bettel erklärte zugleich, dass die Rede die gleiche sei, die er am Dienstag bereits teilweise vorgetragen hatte. "Es ist die Position und die Analyse der Regierung, die ist heute die gleiche wie gestern", so Bettel.