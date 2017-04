(CBu) - Viel ist über den Inhalt der diesjährigen "Rede zur Lage der Nation" noch nicht bekannt. Laut LW-Informationen wird Premier- und Staatsminister Xavier Bettel (DP) aber unter anderem durch Personalaufstockungen in bestimmten Bereichen Akzente setzen.



So sind etwa im sozio-edukativen Bereich über die kommenden Jahre Neueinstellungen von rund 350 Mitarbeitern geplant. Dabei handelt es sich insbesondere um die Aufstockung der sonderpädagogischen Zentren ("Centre socio-éducatif") in Dreiborn und Schrassig sowie der Sonderschulen der "Éducation différenciée". Für den gesamten sozio-edukativen Sektor soll ein neuer Personalschlüssel ausgearbeitet werden.



Problembereiche und positiver Grundton



Weitere Schwerpunkte der Rede sollen unter anderem die Verkehrs-, Landesplanungs- und Wohnungsbaupolitik sein. In diesen politischen Problembereichen waren die konkreten Lösungsvorschläge dieser Regierung, aber auch der Vorgängerregierungen, in den letzten Jahren meistens Mangelware.



Im Vorfeld der Rede hatte LSAP-Fraktionschef Alex Bodry bereits "radikalere Wege" zur Lösung der Wohnungsbauprobleme gefordert. In keinem anderen Dossier hätten Politiker mehr versagt wie in diesem, so Bodry am Dienstag im Gespräch mit "RTL Radio".

Dagegen liegt dem Oppositions- bzw. CSV-Fraktionschef Claude Wiseler vor allem die Frage des sozialen Zusammenhalts am Herzen. Trotz positiver wirtschaftlicher Entwicklung gebe es in der Bildungs-, Integrations-, Sicherheits- und Europapolitik große Herausforderungen zur sozialen Gestaltung des Landes, so Wiseler im "RTL"-Interview.



Generell soll die "Rede zur Lage der Nation" aber einen positiven Grundton haben und längerfristige politische Visionen für das Land und dessen Lebensqualität vermitteln, heißt es von Koalitionsseite. Angesichts der in der Tat positiven jüngeren Entwicklung von Wachstums- und Beschäftigungszahlen, dürfte dies auch der rote Faden der Ansprache des Staatsministers sein, wie Xavier Bettel auch schon per Twitter andeutete.

Bal fäerdeg mat der Préparatioun.

Den "Etat de la Nation" ass positiv, dat kann ech scho mol verroden. pic.twitter.com/kIRZYJsJjZ — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 24. April 2017

Die "Rede zur Lage der Nation", die traditionell vom Premierminister im Chamberplenum gehalten wird, beginnt am Dienstagnachmittag um 14.30 Uhr.



