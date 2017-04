(ml) - In der Protestantischen Kirche von Luxemburg herrscht Unmut. Infolge von internen Streitereien muss nun der gesamte Kirchenrat zurücktreten. Am vergangenen Freitag wurden die neuen Statuen im Rahmen einer Generalversammlung verworfen, berichtet der Sender 100,7.



Das neue Vorhaben sah u.a. die Schaffung eines Kirchengerichts vor. Bei internen Ungereimtheiten werde es dadurch künftig nicht mehr möglich sein, sich an ein staatliches Gericht zu wenden, befürchten interne Kritiker. Sie fühlen sich "zurück ins Mittelalter" versetzt.



Seit geraumer Zeit rumort es innerhalb der Protestantischen Kirche von Luxemburg. Die Kritik an der Amtsführung von Titularpastor Volker Strauß, dem Chef der Protestantischen Kirche hierzulande, flaut nicht ab.



Vor Jahren habe "eine ziemlich gute Stimmung" in der Kirche geherrscht, sagte Julian Presber, ehemaliger Präsident des Konsistoriums, gegenüber 100,7: "Wir hatten eine Offenheit gegenüber anderen Kirchen und Konfessionen." Die ökumenische Bewegung sei in der Vergangenheit sehr aktiv gewesen. Nachdem jedoch vor sieben Jahren der neue Pastor das Zepter in die Hand genommen habe, sei das "intakte Erbe" nach und nach verkommen.



Durchsuchung in Clausen



Die Kritiker wünschen sich eine offene Diskussion über die Art und Weise, wie Volker Strauß die Protestantische Kirche derzeit leitet. Bei den bevorstehenden Wahlen müsse darauf geachtet werden, dass die Statuten strikt eingehalten würden , heißt es. Fünf Mitglieder der protestantischen Kirche, die allesamt dem Konsistorium angehörten, haben die Justiz auf systematische Verstöße gegen die Statuen hingewiesen.



Daraufhin erfolgte vergangene Woche eine polizeiliche Durchsuchung in dem protestantischen Zentrum in Clausen. Die Beamten haben bei ihrem Einsatz Verwaltungs- und Informatikdaten beschlagnahmt.



Einspruch eingelegt



Bereits vor einigen Wochen wurden Volker Strauß und das Konsistorium vor Gericht in erster Instanz zu jeweils 1.500 Euro und 3.000 Euro verurteilt. Beiden wird vorgeworfen, ein Mitglied aus dem Register ausgeschlossen zu haben, ohne dabei die internen Regeln beachtet zu haben.



Volker Strauß, Kultuschef der Protestantischen Kirche, hat inzwischen dagegen Einspruch eingelegt, mit der Begründung, dass die Justizbehörden seinen Beweisen nicht ausreichend auf den Grund gegangen seien. "Luxemburger Wort"-Informationen zufolge laufen derzeit mindestens zwei weitere Verfahren. Unbeantwortet blieb bisher die Frage, ob die Anwalts- und Gerichtskosten zulasten der Kirchenkasse gehen oder nicht.



Die Stellungnahmen von besorgten Kirchgängern scheinen ein Indiz dafür zu sein, dass ein tiefer Riss durch die Protestantische Kirche von Luxemburg geht. So lange Prozesse laufen, sollte der Titularpfarrer sein Amt ruhen lassen, meint z.B. ein langjähriges Gemeindemitglied.



"Eklatanter Bruch der Kirchenordnung"



Die Gemeinde sei gespalten, heißt es in dem kritischen Bericht. Im Raster der Bösen würden sich jene Mitglieder wiederfinden, die Kritik üben. Dabei handele es sich um "einen eklatanten Bruch der aktuellen Kirchenordnung". Zu den Guten würden diejenigen zählen, die blind hinter dem Pfarrer stehen, und entweder nicht informiert - oder schlimmer noch - fehlinformiert seien.



Der Ruf der Kirche sei ruiniert und die Kontakte zu anderen Kirchen auf einem Tiefpunkt angelangt, lauten weitere Kritikpunkte. Offensichtlich sei der Titualpfarrer mit der Außenvertretung überfordert. Zudem sei ein Streit um Konten der frankophonen Gemeinde entbrannt.



"Ein Auslaufmodell"



In einem weiteren offenen Brief beschwert sich eine Frau, die der französischsprachigen protestantischen Gemeinde angehört, dass ihre Gemeinschaft vom Titularpfarrer als" Auslaufmodell" bezeichnet worden sei. Dem Chef der protestantischen Kirche werden diktatorische Züge nachgesagt. Volker Strauß benutzte die neue Konvention zwischen dem Staat und der Kirche als Vorwand, um das Statut zu ändern, welches das Leben der Kirche seit dem Jahr 2.000 regelt.



Diejenigen, die für Dialog eintreten, würden beseitigt werden. Einige Gemeindemitglieder seien bereits ohne Vorwarnung aus dem Register gelöscht worden, manche von ihnen mit der Begründung, dass sie nicht protestantisch getauft seien. Mehrere emeritierte Mitglieder hätten den Kultusminister darüber in Kenntnis gesetzt. Die Briefe hätten jedoch keine Beachtung gefunden.











