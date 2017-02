(jag) - Verfallende und sich selbst überlassenen Sportarenen in Rio de Janeiro, ähnliche Szenarien in Südafrika und Peking: Die Milliarden, welche in Olympische Spiele und Fußballweltmeisterschaften investiert werden sorgen meist nur für kurze Augenblicke der Superlative um dann wieder komplett zu verpuffen ...