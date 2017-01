(ml) - In einem packenden Rennen verteidigte Wout van Aert am Sonntag unter schwierigen Bedingen seinen Titel als Cyclocross-Weltmeister in Beles.



"Nation Branding durch Schlammschlacht", titelt das "Tageblatt". Die organisatorische Bilanz sei hervorragend. Für Luxemburg sei die WM eine perfekte Werbung in eigener Sache gewesen.



Um ein derartiges Event nach Luxemburg zu holen, sei eine Menge Mut nötig gewesen, meint Chris Schleimer in seinem Kommentar ...