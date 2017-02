(ml) - Falschmeldungen und Lügen im Netz häufen sich. Was bewirken "Fake News" und wie erkennt man sie? Mit diesen Fragen befasst sich das "Journal" in seiner neuesten Ausgabe. Die Zeit für guten Journalismus ist so günstig wie schon lange nicht mehr, denn "Fake News" werden Appetit machen auf Fakten", findet Daniel Oly. Vorschnelle, faktisch inkorrekte Meldungen würden sich durch gute Recherchen bekämpfen lassen.

In Luxemburg gibt es beim Kampf gegen Falschmeldungen bislang noch keine offizielle Strategie, doch das könnte sich ändern ...