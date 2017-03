(ml) - Am 25. März 1957 wurde mit den Römischen Verträgen der Grundstein für die Europäische Union gelegt. 60 Jahre danach machen Brexit, Populismus, Flüchtlingspolitik und Europamüdigkeit der EU derzeit schwer zu schaffen. Am Samstag werden die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen in Rom eine Erklärung veröffentlichen, die der Staatengemeinschaft zu einem Neustart verhelfen soll.



Juncker: "Niemand will ein europäisches Magma"



In den großen Fragen, die die Menschen bewegen, liefere Europa nicht die absolut richtige Antwort, räumt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im "Tageblatt"-Interview ein ...