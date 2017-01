(TJ) - Eine traurige Bilanz zieht das "Luxemburger Wort" am Freitag: Die Lokalredaktion hat die Verkehrstoten des Jahres 2016 zusammengezählt und kommt auf 33 Opfer. Ob die Radarblitzer einen Einfluss auf die offiziellen Statistiken haben, müsse sich noch zeigen, eines sei allerdings jetzt schon klar: Die Geräte haben 2016 nicht weniger als 170.000 Fahrer daran erinnert, dass die öffentliche Straße kein rechtsfreier Raum ist.

Weiterhin hat das "LW" in Erfahrung gebracht, dass die Kugel, die im September in Fentingen eine Frau schwer im Gesicht verletzte, laut ballistischem Gutachten aus dem Gewehr einer der Jäger stammt, die an jenem Tag dort ihrem Hobby nachgingen ...