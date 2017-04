(jag) - Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich hat die Ehre der Meinungsinstitute zumindest teilweise wieder hergestellt: Nach der Vorhersageschlappe in den USA lagen die Institute mit ihren Vorhersagen in Frankreich ziemlich dicht am Resultat. Dhiraj Sibharwal macht im "Tageblatt" zwei Gründe dafür verantwortlich:



"Zum einen haben die Meinungsforscher auf die Schlappen ihrer Kollegen im Ausland reagiert und ihre Stichproben verändert und verfeinert ...