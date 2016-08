(jag) - Der Minister für Nachhaltigkeit und Infrastruktur François Bausch kommt im "Tageblatt" in einem längeren Interview zu Ehren. Bausch zieht, wie nicht anders zu erwarten, eine positive Bilanz seiner bisherigen Transportpolitik. Eine wichtige Rolle in Sachen Nachhaltigkeit habe dabei auch die Bündelung der Kräfte in einem einzigen Gebäude gespielt. Der Konflikt zwischen Umwelt und Infrastruktur hätte laut Bausch damit aufgehoben werden können.

Claude Clemens meint dazu in seinem Kommentar:

"Laut François Bausch funktionieren diese kurzen Dienstwege (im MDDI) auch sehr gut ...