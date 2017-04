(jag) - Europa spielte in der Rede zur Lage der Nation so gut wie gar keine Rolle. Dies ist umso erstaunlicher, als die Zukunft des Staatenbündnisses zurzeit auf der Probe steht. Auch andere internationale Themen, wie beispielsweise die Flüchtlingsfrage blieben außen vor. Reicht die Diagnose der wirtschaftlichen, sozialen und finanziellen Lage des Landes also nur bis zu den Grenzen, fragt Marc Schlammes im "Luxemburger Wort".



"Letztlich ist das eigentliche Dilemma von Bettel&Co, dass Europa zu groß und zu bedeutend ist, um es in eine allgemeine Erklärung einzubetten ...