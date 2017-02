(jag) - Dass die AMMD beim Ausarbeiten des Spitalplans kein Wort in der zuständigen parlamentarischen Kommission mitreden durfte, stößt Marcel Kieffer im "Luxemburger Wort" sauer auf. Kieffer spricht von heilloser Selbstherrlichkeit der Politik. Als seien die Ärzte nicht in der Lage, ihren primären medizinischen Auftrag mit rationalem wirtschaftlichen Denken in Einklang zu bringen.

"Es ist ein Zeichen von inakzeptabler Arroganz, wenn auf diese weise Politiker ihre enge Sichtweise und ihre damit in keinem Verhältnis stehende Macht einem Berufsstand beweisen wollen, deren Kritik sie in keinster Weise ein irgendwie als fachlich zu bezeichnendes Argument entgegen zu halten hätten ...