(jag) - Wo bleiben die Stimmen der Staaten, wenn es um skandalös niedrige Steuersätze für amerikanische Unternehmen in Europa geht? Man überlässt es der EU-Kommission, den Finger in die Wunde zu legen. Während man auf der einen Seite die Steuerschlupflöcher auf öffentlichen Druck hin schloss, wurden den Unternehmen auf der anderen Seite Steuergeschenke gemacht, so Pierre Sorlut im "Luxemburger Wort".



Dass die europäischen Staaten die Steuergeschenke, wie sie auch an "Apple" gemacht wurden, nun nicht zurückfordern, zeigt das doppelte Spiel ...