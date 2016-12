(ml) - In der "School Leaks"-Affäre gibt es noch immer Ungereimtheiten, berichtet das "Tageblatt". Im kommenden Monat wird der Prozess fortgesetzt. Auf der Anklagebank sitzen drei Sekundarschullehrerinnen sowie der Ehemann einer angeklagten Lehrerin. Zur Erinnerung: Nachdem Prüfungsunterlagen für die Tests im Zyklus 4.2 in den Fächern Deutsch und Französisch an Drittpersonen weitergeleitet wurden, musste ein Teil der Tests wiederholt werden.



Die Dokumente der Mathematiktests waren nicht geleakt worden ...