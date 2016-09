(stb) - Am Dienstagmorgen wurde der portugiesische Parlamentspräsident Eduardo Ferro Rodrigues von Chamberpräsident Mars di Bartolomeo im Parlament empfangen, wo er sich in das Goldene Buch der Abgeordnetenkammer eintrug. Mars di Bartolomeo verwies auf die hervorragenden Beziehungen, die das Großherzogtum mit Portugal verbindet.

In ihrer Unterredung ging es unter anderem um die künftige Ausrichtung der EU und den Brexit. "Europa muss sich ändern. Es muss wieder ein soziales Gesicht bekommen", unterstrich der luxemburgische Chamberpräsident. Die EU dürfe nicht nur für Austeritätspolitik stehen. Außerdem dürfe der Brexit nicht alle anderen Herausforderungen der EU, wie zum Beispiel die grassierende Jugendarbeitslosigkeit, blockieren.

Mit Blick auf den aufkeimenden Populismus, der sich zurzeit in Europa ausbreitet, meinte Mars di Bartolomeo: "Wir dürfen nicht die gleichen Methoden verwenden. Einfache Antworten sind selten gute Antworten." Für Edurado Ferro Rodrigues befindet sich die EU zurzeit in einer "Transitionsphase". Unklar sei aber, in welche Richtung die EU sich in Zukunft bewegen werde. Deswegen sei der Austausch zwischen den Parlamenten auch wichtig, um über künftige Herausforderungen zu debattieren.

Anschliessend wurde Eduardo Ferro Rodrigues von Großherzog Henri in Audienz empfangen. Am Nachmittag stehen noch Unterredungen mit Justizminister Félix Braz, Bildungsminister Claude Meisch und Arbeitsminister Nicolas Schmit auf dem Programm.



