(BB) - Luxemburgs und Portugals Premierminister können gut miteinander. Beim offiziellen Besuch gaben sich Xavier Bettel und Antonio Costa recht locker. Ein Klaps auf der Schulter, offene Gesten und eine ungezwungene Art zeugten von der guten Stimmung. Bei einem Thema sind beide doch nicht auf einer Linie: der Fall Dijsselbloem.

Der Eurogruppenchef hatte sich vor ein paar Tagen den Zorn der südeuropäischen Mitgliedsstaaten zugezogen. Ein Vergleich über "Schnaps und Frauen" und verschwenderische EU-Länder löste einen Sturm der Entrüstung aus. Der niederländische Finanzminister wollte auf Prinzipien beim EU-Stabilitätspakt pochen. In Lissabon, Madrid, Rom und Athen reagierten die Regierungen verärgert. Es folgten Rücktrittsforderungen an Dijsselbloem.



"Aussagen waren beleidigend"



"Wenn man Präsident der Eurogruppe ist, muss man ein Vermittler sein - und nicht die Leute spalten. Dijsselbloem hat gezeigt, dass er dessen nicht fähig ist. Seine Aussagen gegenüber Südeuropäern waren beleidigend", betonte Antonio Costa anlässlich der Pressekonferenz mit Premier Bettel. Die gemeinsame Währung gehöre stabilisiert, und im Süden Europas stelle man dafür viele Bemühungen an, so der portugiesische Premier.



Sein Land habe es fertiggebracht, das Defizit stark zu reduzieren und erstmals wieder die EU-Kriterien einzuhalten. Die Arbeitslosigkeit gehe zurück, das Wirtschaftswachstum verzeichne wieder hohe Raten. "Wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Wir haben uns dafür sehr angestrengt", so Costa. Die Aussagen von Dijsselbloem werden als schallende Ohrfeige verstanden. Für Portugals Premier sind sie unfassbar. "Wir können die Aussagen von Dijsselbloem nicht akzeptieren, und er scheint seinen Fehler nicht einzusehen... Als Eurogruppenchef kann er nicht im Amt bleiben", urteilte Costa scharf.



Die wiederholte Rücktrittsforderung erfolgt jedenfalls kurz vor dem nächsten Treffen der Eurogruppe auf Malta in ein paar Tagen. So war denn auch Xavier Bettel aufgefordert, Stellung zu beziehen. Luxemburgs Premier distanzierte sich aber von harten Forderungen. Er bevorzugte eine vorsichtige Wortwahl: "Das Thema muss zuerst in der Eurogruppe diskutiert werden. Sollten die Mitglieder das so wollen, dann sehen wir weiter." Als Regierungschef könne er "jetzt nicht darüber befinden".

Die Eurogruppe vereint die Finanzminister aller Staaten der Eurozone. Mit seiner direkten Art hat Jeroen Dijsselbloem schon ein paar Mal angeeckt. An sich soll er regulär bis Januar 2018 im Amt bleiben, sein Mandat von zweieinhalb Jahren war Mitte 2015 erneuert worden.