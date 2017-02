(m.r.) - Populisten gelten als die Schmuddelkinder unter den Politikern. Trotzdem erfreuen sie sich wachsender Beliebtheit. Spätestens der Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump zeigt, dass Populismus kein Randphänomen mehr ist.

Auch in Europa sind populistische Parteien längst tief in der politischen Landschaft verankert. Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen kandiert „im Namen des Volkes“ und die deutsche AFD bezeichnet ihre Forderungen in Sachen Asylpolitik als „einen guten und weltoffenen Patriotismus“.

Trotz seiner heutigen Relevanz bleibt Populismus ein nebulöser Begriff, bei dem jeder, Laie wie Experte, irgendwie zu wissen glaubt, was er bedeutet. Grundsätzlich versteht man unter dem Begriff eine Form von Politik, die sich für das Allgemeinwohl der Gesellschaft einsetzt. Das Volk wird dabei als eine einheitliche politische Kategorie behandelt. Populistische Forderungen gehen somit nicht auf die unterschiedlichen und komplexen Interessen einer Gesellschaft ein, sondern stellen diese vereinfacht dar.

Sätze, wie „Die Luxemburger wollen das oder das nicht“ kann man daher in den meisten Fällen als populistisch bezeichnen. Eine Bevölkerung hat nur bei sehr wenigen grundlegenden Fragen eine allgemeine Meinung.



Viele Probleme - wenige Lösungen



Populismus ist ein ein Massenphänomen. Populistische Politiker weisen auf vermeintliche Missstände in einer Gesellschaft hin. Dabei setzen die Politiker auf die Ängste größerer Bevölkerungsgruppen. Gängige Klischees und Vorurteile werden bedient, um somit eine bestimmte Position im politischen Feld zu erzielen.

Die Suche nach der Ursache von Problemen und konkrete Lösungsansätze sind in populistischen Diskursen allerdings eher selten anzutreffen.

Populismus bemüht sich um sogenannte „Volksnähe“, spricht für die „Bedürfnisse der Gesellschaft“. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt die Gefährlichkeit populistischer Propaganda, die den Weg zu Faschismus und Nationalsozialismus in Europa ebnete.

In Luxemburg gibt es keine populistischen Parteien. Das behauptet zumindest Politologe Jean-Yves Camus. „Ich gehöre zu jenen, die die ADR nicht zum rechtspopulistischen Lager zählen. Es ist eine Partei der Rechten“, betont der Experte für politischen Extremismus. Manche ihrer Sprecher weisen zum Teil populistische Züge auf, allerdings blieben solche Tendenzen sehr begrenzt, so Camus.



Die Meinungen zum Thema Populismus in Luxemburg gehen jedoch weit auseinander. In der Abtei „Neimënster“ findet aus diesem Grund am heutigen Abend ab 18 Uhr eine Diskussionsrunde statt.

„Populismus zu Lëtzebuerg? Politeschen Débat an der Trump-Ära“ heißt die vom „Luxemburger Wort“ organisierte Debatte im Rahmen der Veranstaltungsserie „Wort Rendez-vous“. Der Bildungsminister Claude Meisch, der Abgeordnete Gast Gibéryen, der Künstler Serge Tonnar und die Politologin Léonie de Jonge tauschen sich zu dem brisanten Thema aus. „Wort“-Journalisten Christoph Bumb und Pol Schock moderieren die Veranstaltung.



Drei Themenblöcke werden heute Abend behandelt. Zunächst soll auf den Begriff des „Populismus“ und die aktuelle politische Situation in Luxemburg eingegangen werden. Anschließend wird die sogenannte „Kluft zwischen Volk und Elite“ von den Gästen thematisiert. Auch auf das Referendum und die Sprachen- und Identitätsdebatte soll in diesem Themenblock eingegangen werden. Abschließend wird in einer letzten Diskussionsrunde der Umgang mit dem Populismus debattiert.

Interaktive Veranstaltung



Wer es heute Abend nicht in die Abtei „Neimënster“ schafft, kann die die Veranstaltung live über das Internet verfolgen. Über die Facebook-Seite des „Luxemburger Wort“ können Interessierte die Veranstaltung in einem Livestream ab 18 Uhr anschauen. Zudem können die Zuschauer Fragen und Bemerkungen über Twitter und Facebook an die Diskussionsrunde richten.





Wort Rendez-vous

"Populismus zu Lëtzebuerg? Politeschen Débat an der Trump-Ära"



Mittwoch, 1. Februar 2017 ab 18.00 Uhr



Wo: Abtei Neimënster



Diskussionsteilnehmer: Claude Meisch (Bildungsminister), Gast Gibéryen (Abgeordneter), Serge Tonnar (Künstler) und Léonie de Jonge (Politologin). Moderation: Christoph Bumb und Pol Schock (Luxemburger Wort).



Die Debatte kann auch über einen Livestream auf der Facebook-Seite des Luxemburger Wort verfolgt werden.