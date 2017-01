(mig) - Welche Parteien sollten in der nächsten Regierung das Sagen haben? 17 Prozent der Wähler haben sich im Politmonitor im Auftrag von "Luxemburger Wort" und RTL für eine schwarz-grüne Regierungsbildung ausgesprochen. 13 Prozent wünschen sich die alten schwarz-roten Zeiten zurück. Die Fortführung der aktuellen blau-rot-grünen Regierung ersehnen elf Prozent der Befragten.



Neun Prozent wollen, dass die CSV und die DP zueinander finden. Fünf Prozent der Befragten sprechen sich gar für eine rot-grüne Variante aus. Eine CSV-ADR-Koalition wird ebenfalls von fünf Prozent der Wähler befürwortet. Vier Prozent der Befragten wollen, dass die CSV alleine regiert. Eine DP-LSAP-Regierung oder eine DP-Grünen-Koalition käme bei drei Prozent der Wähler gut an.

Wunsch nach CSV-Rückkehr



Die Christlich-Sozialen haben bei diesem Wunschkonzert ganz klar die Nase vorn. 48 Prozent, also fast die Hälfte der Befragten, wollen eine Koalition mit CSV-Beteiligung. 36 Prozent wünschen sich die Grünen in die nächste Regierung, 32 Prozent sind für eine Koalition mit LSAP-Beteiligung, nur 26 Prozent wollen die Liberalen in der nächsten Regierung sehen.



Diese Ergebnisse spiegeln eindeutig die Resultate der Sonntagsfrage in den vier Wahlbezirken wider, aus der die DP als größter Verlierer hervorging. Auch die LSAP verlor an Zustimmung bei den Wählern, wenngleich in geringerem Maße als die Liberalen. Einzig die Grünen konnten ihre Ergebnisse leicht verbessern. Dass die Grünen im Aufwind sind, wird in den Koalitionswünschen deutlich.



Auch interessant: Fast ein Drittel (30 Prozent) der befragten Wähler hat keine Wunschvorstellung bzw. wünscht sich andere als die oben aufgezählten Koalitionen.



Zwischen Wunsch und Erwartungshaltung



Die Wünsche der Wähler decken sich nicht unbedingt mit ihren Erwartungen. Bei manchen Koalitionsformen ist die Erwartungshaltung der Wähler größer als der Wunsch.



So wünschen sich beispielsweise 17 Prozent der Wähler eine schwarz-grüne Koalition, weitaus mehr Wähler jedoch - 26 Prozent - gehen davon aus, dass es auch so kommen wird. Ähnlich verhält es sich mit einem schwarz-roten Zusammenschluss. Er wird von 13 Prozent der Wähler gewünscht, aber 20 Prozent sind der Meinung, dass es genau so eintreten wird. Eine CSV-DP-Regierung wünschen sich neun Prozent, elf Prozent halten diese Verbindung für sehr wahrscheinlich.

Geht es um die aktuelle Regierung, verhält es sich genau umgekehrt. Elf Prozent wünschen sich eine Fortführung von Blau-Rot-Grün, aber nur sechs Prozent glauben daran.

Die Wünsche der Stammwähler

Die Stammwählerschaft von DP, LSAP und déi Gréng wünscht sich an erster Stelle eine Fortführung von Blau-Rot-Grün. Am ausgeprägtesten ist dieser Wunsch bei den LSAP-Wählern (34 Prozent). Bei den Grünen-Wählern sprechen sich 30 Prozent für eine zweite blau-rot-grüne Amtszeit aus. Mit nur 28 Prozent ist dieser Wunsch bei den DP-Wählern am niedrigsten.



Von den Stammwählern der Regierungsparteien sind die DP-Wähler am CSV-freundlichsten. Immerhin 21 Prozent wünschen sich, dass ihre Partei sich mit der CSV zusammentut. Bei den LSAP- und den Grünen-Wählern ist das anders. Sie sprechen sich gegenseitig das Vertrauen aus und würden als zweite Alternative gerne als Zweierkoalition zusammen regieren. Eine Koalition ihrer Partei mit der CSV steht auf der Wunschliste erst an dritter Stelle.



Die Erwartungen der Stammwähler

Die Stammwähler der CSV, die sich eine CSV-Grünen-Regierung wünschen, sind sich zugleich sicher, dass es auch so kommen wird. Der Wunsch stimmt mit der Erwartungshaltung überein (jeweils 32 Prozent). Das gilt auch für die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer CSV-LSAP-Koalition (Wunsch: 24 Prozent, Erwartung: 23 Prozent) und einer CSV-DP-Koalition (Wunsch: 13 Prozent, Erwartung: elf Prozent). Dass sich Blau, Rot und Grün ein zweites Mal zusammentun werden, glaubt kein einziger CSV-Wähler. Diese Option kommt gar nicht vor. Interessant ist auch, dass vier Prozent der CSV-Wähler einen Alleingang der CSV für sehr wahrscheinlich halten.

Keine zweite blau-rot-grüne Amtszeit



Die Stammwähler von DP, LSAP und déi Gréng mögen sich zwar eine zweite Gambia-Amtszeit wünschen, aber glauben tun sie nicht wirklich daran. Am zuversichtlichsten sind noch die LSAP-Wähler, von denen immerhin 14 Prozent an ein blau-rot-grünes "Reloaded" glauben (Wunsch: 34 Prozent). Bei den Grünen-Wählern (Wunsch: 30 Prozent) glauben zwölf Prozent daran. Bei den DP-Wählern (Wunsch: 28 Prozent) glauben 13 Prozent an eine zweite Amtszeit der Dreierkoalition, allerdings steht diese Formation erst an vierter Stelle. Die DP-Wähler halten Regierungen mit CSV-Beteiligung für weitaus wahrscheinlicher, ob mit der DP, der LSAP oder den Grünen.

Koalition mit CSV am wahrscheinlichsten



Interessant ist auch, dass die Wähler der Regierungsparteien eine Koalition zwischen ihrer Partei und der CSV für die wahrscheinlichste Variante halten. So erwarten die DP-Wähler an erster Stelle eine schwarz-blaue Regierung, die LSAP-Wähler eine schwarz-rote und die Grünen-Wähler eine schwarz-grüne Regierungsbildung.



Unterschiedlich ausgeprägt ist lediglich der Prozentsatz derer, die an diese Varianten glauben. Bei den Grünen sind 36 Prozent der Stammwähler überzeugt, dass es zu einer schwarz-grünen Regierung kommt. Bei den LSAP-Wählern sind sich 25 Prozent sicher, dass ihre Partei mit der CSV zusammenkommen wird. Die DP-Wähler haben am wenigsten Hoffnung, was die Beteiligung ihrer Partei an einer Koalition mit der CSV angeht. Nur 20 Prozent glauben an Schwarz-Blau. 17 bzw. 15 Prozent der DP-Wähler sehen die Sozialisten bzw. die Grünen in einem Zusammenschluss mit den Christlich-Sozialen.

Die Umfrage wurde von TNS Ilres im Auftrag von "Luxemburger Wort" und RTL durchgeführt. Befragt wurden 4.078 wahlberechtigte Personen in den vier Wahlbezirken (1.182 im Zentrum, 1.542 im Süden, 742 im Norden und 612 im Osten) zwischen Ende Juni und Anfang Dezember 2016.