(ml) - In Europa wächst der Widerstand gegen das transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Nach dem deutschen Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und der französischen Regierung hat inzwischen auch der österreichische Vizekanzler Reinhold Mitterlehner TTIP eine Absage erteilt.



Politiker, die ihre Bedenken zu TTIP äußern, sich aber für CETA einsetzen, streuen den Menschen aus politischem Kalkül Sand in die Augen, heißt es in einer Pressemitteilung der Luxemburger Stop-TTIP Plattform. Das luxemburgische Parlament und die Regierung werden aufgefordert, sich auch gegen das CETA-Freihandelsabkommen mit Kanada auszusprechen.



"Keine Alibi-Veranstaltung"



Zahlreiche Vorwürfe, die im Zusammenhang mit TTIP gemacht werden, würden auch auf CETA zutreffen. Beide Abkommen seien zwei Seiten einer Medaillen oder anders ausgedrückt "Speck a Schwéngefleesch". Des Weiteren befürchtet die Plattform, dass sich bei einem Scheitern der TTIP-Verhandlungen, tausende Firmen in Kanada niederlassen, um über CETA die gewünschten Ziele zu erreichen.



Das CETA-Abkommen mit Kanada soll vermutlich noch kommenden Monat abgesegnet werden und in Kraft treten. Damit die Abstimmungen in den nationalen Parlamenten nicht eine reine Alibi-Veranstaltung werden, müsse eine provisorische Anwendung des CETA-Abkommens verhindert werden, heißt es weiter.



Außenminister Jean Asselborn räumte am Dienstag gegenüber dem "Luxemburger Wort" ein, dass man derzeit in Sachen TTIP noch weit entfernt von einem Durchbruch sei. In erster Linie sollte man nun das Augenmerk auf CETA richten. CETA und TTIP könne man nicht miteinander vergleichen, meinte unterdessen Marc Angel, der Präsident des außenpolitischen Parlamentsausschusses. Die sozialen Standards der Kanadier würden den europäischen Kriterien ähneln.

